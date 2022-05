Une aide financière pour soutenir la remise en culture des terres agricoles dévalorisées au Témiscouata

Les élus de la MRC ont adopté un nouveau programme d’aide financière afin de soutenir la remise en culture des terres agricoles dévalorisées (TAD) du territoire témiscouatain.

Cet engagement de la MRC fait suite à l’inventaire du MAPAQ de 2014.

Le ministère avait répertorié au Témiscouata 1 220 hectares en terres inexploités et en friche. Devant ce portrait préoccupant, des mesures incitatives à la remise en culture devaient être mises en place.

Cette initiative est issue d’un travail de concertation avec plusieurs partenaires du milieu, dont : le syndicat local de l’UPA, le MAPAQ, le Club de gestion des sols, le Groupement agricole du Témiscouata et le comité de suivi du PDZA.

Un budget de 100 000 $ est disponible pour financer des projets de remise en culture pour les années 2022 et 2023. Un maximum de 12 500 $ pourra être accordé par numéro d’identification ministériel (NIM) de producteur. Le programme s’adresse aux propriétaires ou aux locataires d’une terre inexploitée depuis plus de 5 ans, ayant fait l’objet d’une caractérisation agronomique et dont la possibilité de remise en culture a été évaluée.

«La MRC souhaite encourager le développement des activités agricoles et agroalimentaires de son territoire. En favorisant la réalisation de projets sur des terres possédant un bon potentiel de remise en culture, cette initiative permet l’établissement de la relève agricole, la diversification de l’agriculture et le démarrage de productions émergentes en plus de revitaliser nos municipalités», précise Chantal Ouellet, conseillère en développement agricole et agroalimentaire.

Les promoteurs peuvent consulter l’intégralité du programme, en ligne via le site web à l’adresse Internet suivante : https://developpementmrctemiscouata.ca/services-disponibles/services-aux-entreprises-agricoles-et-agroalimentaires.

Pour une assistance technique ou pour tout autre renseignement, il faut contacter Mme Ouellet au (418) 899-6725 poste 4436 ou par courriel à [email protected]

Une séance d’information est prévue le mardi 24 mai 2022, à compter de 19 h, par visioconférence Zoom. Voici le lien pour participer à la rencontre : https://us02web.zoom.us/j/86739563848?pwd=qaky41Pcj60ZtIxWh8vSE61-OhUxa5.1