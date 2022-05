Politique familiale : à la découverte des trésors de la MRC de Rivière-du-Loup

La MRC de Rivière-du-Loup a dévoilé le 15 mai sa toute première Politique territoriale familles et ainés 2022-2026, sous le thème «À la découverte de nos trésors». Cet outil de référence ralliera les 13 municipalités du territoire autour de valeurs et d’une vision communes lors du développement de projets pour les jeunes familles et les ainés.

Le premier objectif visé par cette démarche de concertation est de mieux faire connaître les offres d’espaces verts (parcs, haltes, pistes et sentiers) de la MRC de Rivière-du-Loup. Une autre des priorités et d’adapter ces parcs pour en assurer un usage inclusif et intergénérationnel.

«La présence de jeunes et de moins jeunes enrichit notre milieu. Cette politique est un outil pour la MRC et les différentes municipalités afin de mieux structurer nos actions et d’avoir une cohérence lors de l’élaboration des projets et dans l’offre de services», explique le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé.

La chargée de projets de la politique familiale municipale et municipalité amie des ainés de la MRC de Rivière-du-Loup, Julie Couvrette, souligne que cette démarche collective a débuté en janvier 2020. De nombreuses consultations et des sondages ont été menés partout sur le territoire, tant auprès des familles que des ainés. Les municipalités ont ainsi pu mettre à jour leurs différentes politiques, avec le soutien de la MRC. «L’arrimage de tous ces plans d’actions permet d’être complémentaire entre chaque localité», résume Mme Couvrette. La vision de la MRC s’articule autour des valeurs d’engagement, de coopération intergénérationnelle, d’équité, de respect et de saines habitudes de vie.

Le lancement de la politique, qui avait lieu le 15 mai, a permis de faire découvrir la nouvelle piste d’hébertisme de Saint-Modeste, aménagée dans un petit boisé situé à l’arrière de l’école. «Il y a des bancs, les parents s’assoient et les jeunes se promènent dans les jeux. C’est une des belles réalisations qu’on a faites pour notre population […] Les travaux qu’on a faits et qui sont réalisés présentement sont guidés par cette politique, autant la transformation de l’église avec la bibliothèque et la salle multifonctionnelle que la piste d’hébertisme», ajoute le maire de Saint-Modeste, Louis-Marie Bastille. La population sera consultée dans quelques mois à la suite de l’aménagement de la piste à rouleaux (ou pumptrack) afin de connaître ses besoins. «La création de liens plus étroits entre le secteur de l’école et celui de la rue des Loisirs est notamment envisagée afin de favoriser le développement des deux sites.

«On ne peut pas compétitionner avec notre aréna ou nos terrains de balle, donc il faut s’en aller vers des choses différentes qui desservent notre population et qui peuvent intéresser les gens de l’extérieur. Il y a plein de possibilités dans un rayon de 15 minutes», estime M. Bastille. Il croit que de tels projets complémentaires avec l’offre disponible ailleurs dans la région contribuera à faire connaitre Saint-Modeste.

Julie Couvrette souhaite que les familles et les ainés développent un sentiment d’appartenance envers leur milieu de vie en favorisant leur participation active à la vie municipale et au processus démocratique. La MRC de Rivière-du-Loup compte 33 958 habitants et un âge médian de 46,7 ans. Il est possible de consulter la nouvelle politique familiale municipale au pfmmada.mrcriviereduloup.ca. Chaque municipalité a développé (ou développera) son propre plan d’action local en se basant sur la politique de la MRC.