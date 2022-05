La formation «Casser maison… mais pour aller où?» offerte à Trois-Pistoles

Toute la population de la MRC des Basques est invitée à une formation gratuite intitulée «Casser maison… mais pour aller où?». Organisée conjointement par le CAPAB et le Centre d’action bénévole des Basques, cette activité offrira des outils et une foule d’informations pertinentes pour les personnes qui envisagent de quitter leur domicile au cours des prochaines années.

Quitter son logis n'est pas à prendre à la légère. Cette étape importante peut susciter de l’inquiétude et beaucoup de questionnements. La formation vise la réflexion afin de prendre une décision éclairée concernant un éventuel changement de milieu de vie. Elle veille à accompagner les gens dans leur cheminement, afin qu’il se déroule d’une manière plus logique et moins émotive. L’objectif de cette journée est de cibler un lieu qui répond aux attentes, dans toutes les étapes des décisions et orientations de la personne.

Peu importe le choix fait, des ressources et des services sont disponibles dans la région pour aider à vivre cette transition dans la plus grande sérénité possible. En suggérant une marche à suivre, cette formation aidera à naviguer dans les nombreuses options offertes, et à bien évaluer ce dont chacun a besoin.

L’atelier se tiendra le mercredi 25 mai prochain à 13 h 30 au Centre culturel de Trois-Pistoles. L’inscription est obligatoire au (418) 851-4068. Cette activité est rendue possible grâce au soutien financier de l’APPUI pour les proches aidants.