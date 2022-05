Le Club de tennis de Rivière-du-Loup ouvre ses portes et lance sa programmation

Le samedi 14 mai prochain, le Club de tennis de Rivière-du-Loup entamera la 43e saison de son histoire et lancera sa programmation 2022. Misant depuis quelques années sur des activités de plus en plus diversifiées et un nombre grandissant d’adeptes dans ses rangs, l’organisation louperivoise comptera également sur le retour du pickleball qui a connu des débuts prometteurs l’an dernier.

Dans les prochains jours, le Club de tennis de Rivière-du-Loup lancera une saison qui s’annonce bien remplie et qui réjouira ses joueurs, impatients de reprendre la pratique de leur sport favori à l’extérieur. La journée d’ouverture aura lieu le 14 mai alors que les premiers cours débuteront le samedi suivant. D’ailleurs, d’ici au 21 mai, il est possible de se procurer une carte de membre au tarif présaison en se rendant directement à www.tennisrdl.com, une promotion ayant suscité beaucoup d’intérêt l’an dernier.

DES BALLES, DES BALLES, ENCORE DES BALLES

Connaissant un réel engouement, le Club de tennis de Rivière-du-Loup a pu poursuivre sur la lancée au cours des deux dernières années, et ce, malgré la situation sanitaire. En plus des ligues de tennis et de pickleball qui a connu une excellente première saison l’an dernier, 11 tournois seront offerts aux joueurs récréatifs et compétitifs, un nombre record! Le Club offre même depuis quelques saisons des cours dès le mois de mai, et ce, jusqu’au début novembre.

«Nous devons nos succès actuels à une excellente gestion financière et aux partenariats développés au cours des dernières années ainsi qu’à des programmes de tennis communautaire mis en place et soutenus depuis 2011», souligne Simon Castonguay, qui succède à Simon Roy comme président du conseil d’administration du Club de tennis de Rivière-du-Loup.

Par ailleurs, en collaboration avec l’École secondaire de Rivière-du-Loup, la nouvelle Concentration tennis a permis à de jeunes joueurs du Club de poursuivre la pratique de leur sport cet hiver, sous la supervision de l’enseignant en éducation physique et entraîneur certifié, Louis-Charles Gosselin.