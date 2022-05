Exercice de simulation en intervention incendie sur une tourbière

L’Association des producteurs de tourbe horticole du Québec (APTHQ) a accompagné Tourbières Lambert lors d’un exercice de table pour simuler une intervention incendie en tourbière qui s’est tenu le 4 mai dernier, La simulation s’est déroulée en collaboration avec la MRC de Kamouraska et les Services incendie du Kamouraska, ainsi qu’avec le soutien de Christiane Plamondon, conseillère SST. L’objectif de cet exercice était de permettre aux différents intervenants d’harmoniser leurs protocoles de mesure incendie sur les tourbières.

Depuis 2018, l’APTHQ travaille avec ses membres sur la création et la mise à jour régulière d’un guide des meilleures pratiques en mesures d’urgence. Cette initiative vise à partager les meilleures pratiques en matière de protection incendie, à protéger la ressource lors des interventions et faciliter la coordination des différents intervenants. Par le biais de l’association, Tourbières Lambert et les services incendies du Kamouraska peuvent ainsi se référer à ce guide afin de mettre en place des pratiques efficaces pour prévenir les incidents futurs.

«De par son rôle régional en sécurité incendie lié au Schéma de couverture de risques, la MRC a assuré l’organisation de cet exercice de table. Développer des façons de faire homogènes est primordial pour nous et c’est un des objectifs de cet exercice», a exprimé Sylvain Roy, préfet de la MRC du Kamouraska.

Le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de Kamouraska, Christian Chénard-Guay, était notamment présent lors des récentes rencontres du Comité de coordination des mesures d’urgences incendie à Rivière-du-Loup, incluant l’exercice de table du 12 avril dernier qui s’est déroulé à l’Hôtel Lévesque. La collaboration entre les deux MRC permet une unification des pratiques dans le secteur résultant en une efficacité́ accrue des différents intervenants en cas d’incendies de grande importance.