La Fondation André-Côté vous propose un 5 à 7 Festif… pour emporter!

Les résidents de Kamouraska et de Rivière-du-Loup et des régions environnantes qui souhaitent goûter de délicieux produits gourmands et soutenir les entreprises agroalimentaires locales tout en soutenant la Fondation André-Côté, pourront dès le 15 mai commander leur «5 à 7 Festif». Voilà une excellente façon pour les foodies de la région de démontrer un soutien aux producteurs et transformateurs locaux, en plus de découvrir et redécouvrir de nouveaux produits de la région, dans le confort de leur domicile ou au grand air.

Un ensemble «5 à 7 Festif» conviendra à deux personnes et contiendra du jerky de bœuf et de porc de la Boucherie Gros Loup, la Tomme du Peuple de la Fromagerie Le Mouton Blanc, des craquelins tomates basilic de Malterre, le sel des Pèlerins du Jardin des Pèlerins et des guimauves au sapin et fraise et sapin d’Éléonord. La microbrasserie Ras L’bock offrira deux bières gratuites Monsieur-Madame à l’achat d’un ensemble Festif.

L’achat se fera en ligne via le site de la Fondation André-Côté du 15 au 30 mai au coût de 50$ par ensemble Festif et il faudra faire vite, car les quantités sont limitées ! Les gens pourront cueillir leur commande du 15 au 18 juin soit à La Pocatière, St-Pascal, St-André ou Rivière-du-Loup.

«Cette nouvelle campagne de financement a été mise sur pied afin d’amasser des fonds pour la Fondation André-Côté offrant des services gratuits aux gens atteint de cancer, de maladie incurable ainsi qu’à leurs proches de notre région. Goûtez, découvrez ou offrez des saveurs d’ici, il n’y a rien de meilleur!», mentionne Marie-Pier Breault, directrice générale de la Fondation André-Côté.