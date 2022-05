La Municipalité de Rivière-Bleue est propriétaire de son église

La Municipalité de Rivière-Bleue et l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse Saint-Joseph ont procédé à Témiscouata-sur- le-Lac, à la signature de l’acte notarié certifiant la transaction entre les 2 entités. De ce fait, la Municipalité de Rivière-Bleue est devenue officiellement propriétaire de l’église et du presbytère de l’endroit.

À savoir que les démarches de conversion de l’église avaient débuté au printemps 2021. La Municipalité devenait dans un premier temps locataire d’une portion des lieux, afin d’élaborer un projet d’espace de loisir sportif; soit la Grand’Messe, inaugurée en décembre dernier.

Concernant la Fabrique, les défis quant au maintien de l’infrastructure religieuse étaient nombreux et les solutions possibles pour sa sauvegarde passaient, soit par la vente du bâtiment à la Municipalité à court ou moyen terme, ou à une solution plus drastique, soit la fermeture pure et simple des lieux sacrées.

Pour la municipalité les prochaines étapes seront de poursuivre les travaux menant à la création d’un columbarium à l’intérieur même de l’église. En plus, des travaux de réfection dans le secteur du clocher seront effectués, indique le Maire de Rivière- Bleue, M. Claude H. Pelletier. Ce dernier rappelle la volonté du conseil municipal de respecter la capacité de payer des contribuables, et ce, à chacune des étapes de conversion et d’élaboration de projets.

Malgré la désacralisation des lieux, l’Assemblée de la Fabrique et la Municipalité de Rivière-Bleue partagent le même objectif de conserver l’accès à l’église à la communauté riveraine, qui a supporté, avec cœur, ce bien patrimonial construit en 1914, soulignant au passage, leur excellente collaboration tout au long des discussions et des négociations.