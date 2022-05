Reprise du chantier des rues Fraserville et Saint-Paul le 9 mai

À compter de ce lundi 9 mai, la Ville de Rivière-du-Loup reprendra le chantier des rues Fraserville et Saint-Paul, pour mettre la touche finale aux travaux amorcés en 2021.

Cette seconde phase permettra de réaliser l’asphaltage de la couche de surface et finaliser les aménagements en bordure de rue. L’opération devrait nécessiter environ 3 semaines et fera appel aux mêmes détours et entraves qu’en 2021.

Ainsi, la rue Fraserville sera fermée entre les rues Saint-Pierre et Delage, alors que la rue Saint-Paul sera inaccessible du boulevard Armand-Thériault à la rue Albert et des rues Saint-Pierre à Pouliot. La signalisation routière redirigera les automobilistes via un détour empruntant les rues Delage, Saint-Elzéar, Saint-Pierre et Saint-Henri. La circulation lourde sera pour sa part orientée vers la zone industrielle au sud, via la rue Delage et le boulevard Armand-Thériault.

L’accès à l’ensemble des commerces compris dans la zone des travaux sera maintenu. Les citoyens qui n’ont pas à s’y rendre spécifiquement sont cependant invités à contourner le secteur. La Ville remercie les usagers de la route de leur courtoisie et de leur patience, ainsi que les citoyens et commerces concernés.

Rappelons que le chantier a permis de remplacer les conduites d’aqueduc et d’égout dans le secteur entravé, dont certaines étaient centenaires. Il aura également permis de traiter les eaux de pluie dans une conduite séparée de celle transportant les égouts, une meilleure pratique en matière de gestion des eaux usées.