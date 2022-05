Rinçage annuel du réseau d’aqueduc dès ce 12 mai

À compter de ce jeudi 12 mai, la Ville de Rivière-du-Loup procédera au rinçage annuel des conduites d’alimentation en eau potable. Le réseau est subdivisé en six zones, du haut de la ville vers le fleuve, qui seront tour à tour nettoyées.

L’opération routinière vise à déloger les particules pouvant s’être accumulées dans les canalisations, en augmentant considérablement le débit de circulation par l’intermédiaire des bornes-fontaines. Au cours de la période de rinçage, il est donc normal de voir certaines d’entre elles couler à plein régime.

Le rinçage n’affecte en rien la qualité et la potabilité de l’eau, mais de courtes baisses de pression peuvent être notées. Au retour d’une pleine pression, une eau brouillée ou colorée peut par ailleurs être observée, pour laquelle il suffit de laisser couler l’eau froide du robinet de la baignoire jusqu'à ce qu'elle redevienne limpide. Cela pourrait nécessiter jusqu’à 30 minutes, le temps de purger la conduite.

Lessives en soirée ou fin de semaine

Afin d’éviter tout désagrément, particulièrement l’apparition de taches indésirables, il est fortement recommandé de faire sa lessive hors de la période de rinçage - donc après 17 h la semaine ou la fin de semaine - pour la durée de l’intervention dans sa zone. Voici le calendrier de rinçage par zone et leur description sommaire :

Zone Description sommaire Périodes projetées 1 La Plaine | sud-ouest de Saint‑Ludger | secteur rue Laval 12 et 13 mai Semaines des 15 et 22 mai 2 Saint-Ludger | parc industriel Semaine du 26 juin 3 Saint-François Semaine du 3 et 10 juillet 4 Centre-ville Semaines du 29 mai et 5 juin 5 Saint-Patrice et La Pointe Semaine du 12 juin 6 Parc Cartier Semaine du 19 juin

Une carte détaillée de la ville et des six zones de rinçage, ainsi que l’identification des zones pour chaque rue est disponible au VilleRDL.ca, sous Travaux et voirie. Il est à noter qu’il s’agit d’un horaire de référence, qui pourrait varier selon les éventuels imprévus rencontrés sur le terrain.