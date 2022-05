Les enchères débutent pour le 23e encan annuel du Musée du Bas-Saint-Laurent

C'est aujourd'hui, dès 8h, que les enchères du 23e encan annuel du Musée du Bas-Saint-Laurent débutent. Jusqu'au 15 mai, il sera possible de miser en ligne sur vos œuvres préférées parmi un corpus de plus d'une cinquantaine d'œuvres.

À nouveau cette année, des œuvres d’artistes notoires tels que Jean Paul Riopelle, Armand Vaillancourt, Serge Lemoyne et Raymonde April sont de la partie. Également, une sélection d'œuvres d'artistes de la région et d’artistes émergents font partie du corpus d'œuvres aux enchères.

Découvrir et apprécier les œuvres en personne

Présentée dans le hall du Musée, l'exposition pré-encan est gratuite pour les visiteurs et visiteuses. Il s'agit de la meilleure façon d'apprécier les œuvres. Pour connaître les heures d'ouverture, il est possible de consulter le site web du Musée au https://mbsl.qc.ca/fr/a-propos/horaire-et-tarifs.

Catalogue et plateforme d’encan en ligne

La version numérique du catalogue de l’encan est accessible à l’adresse https://mbsl.qc.ca/fr/encan-annuel-2022. Une version imprimée du catalogue est disponible directement à l'accueil du Musée.

Pour découvrir le corpus et les règlements concernant l'encan et faire vos mises, rendez-vous sur la plateforme virtuelle Éclipse au https://www.macause.com/mbsl/encan.

Les enchères se termineront le dimanche 15 mai, à 17 h.

Seule activité de financement du Musée du Bas-Saint-Laurent, l’encan du Musée se veut un événement rassembleur et accessible. Plus qu’une activité de financement pour l’institution, il s’agit d’une invitation à mettre de l’art dans son quotidien et soutenir les acteurs culturels de la région.