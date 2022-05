La maison des jeunes Le Dôme de Rivière-du-Loup ouvre ses portes

Le 13 mai prochain entre 18 h 30 et 21 h, la maison des jeunes le Dôme ouvrira ses portes à la population de Rivière-du-Loup et des environs. Ce sera une visite libre sous forme de rallye d’une durée de 30 minutes environ.

À cette occasion, il sera possible de visiter les locaux de la maison des jeunes, situés au 79, rue Frontenac, de rencontrer l’équipe et d’en apprendre davantage sur l’historique, la mission, les valeurs, les activités et projets de celle-ci. Cette activité a pour but de faire connaître l’organisme aux jeunes, parents, professeurs, intervenants, mais aussi aux autres organismes de la MRC de Rivière-du-Loup et des environs.

La maison des jeunes Le Dôme est un milieu de vie pour les jeunes de 12 à 18 ans. Elle offre un endroit animé et dynamique avec une équipe dédiée au développement et au bien-être des adolescents. Les jeunes peuvent s'y impliquer et y vivre des expériences encadrées et diversifiées.