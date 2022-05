Une nouvelle entente de travail pour les employés municipaux de Dégelis

Le 2 mai, les employés municipaux de la ville de Dégelis ont conclu une nouvelle entente de travail avec leur employeur. Le terme de cette entente a été devance puisque la précédente arrivait à échéance le 31 décembre 2022.

Après quelques semaines de négociation, les deux parties ont finalement signé une nouvelle entente d'une durée d'un peu plus de quatre ans puisqu'elle prend effet le 1er mai 2022 et se termine le 31 décembre 2026.

En plus de certains gains relatifs aux vacances et aux conditions de travail des employés du service des Travaux publics, l'entente prévoit des augmentations salariales annuelles de 2.5% et une bonification de la contribution de l'employeur à l'assurance collective.

À son arrivée en poste en novembre dernier, le nouveau maire Gustave Pelletier souhaitait régler ce dossier le plus rapidement possible. Dès le départ, il considérait important de favoriser les échanges avec les employés municipaux afin d'établir les bases d'un climat de travail favorable au développement de la municipalité.