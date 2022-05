Pollution: fermeture de la cueillette de mollusques dans un secteur du Bas-Saint-Laurent

Pêches et Océans Canada ferme le secteur coquiller de l'Île Verte est fermé à la cueillette de tous les mollusques en raison de la pollution, et ce, en vertu d'une ordonnance d'interdiction. Le secteur visé de l'Île Verte est situé de l'estran aux eaux autour de l'ile, à moins de 800 mètres du rivage.

Selon Pêches et Océans Canada, la consommation de mollusques pourrait engendrer de graves problèmes de santé. L'ordonnance QSN-2022-016 a donc été émise interdisant la pêche à tous les mollusques bivalves, y compris Clovisse arctique, Couteau de l'Atlantique, Mactre d'Amérique, Mye commune, Mactre de Stimpson, Moule bleue, Huitre américaine, Pétoncle d'Islande, Pétoncle géant.

Quiconque récolte des mollusques bivalves, c'est-à-dire des crustacés avec deux coquillages, y compris toutes les espèces de palourdes, huitres, coques, moules et pétoncles, est responsable de s'assurer que le secteur est désigné ouvert et sans danger. Pour plus d'informations sur la cueillette de mollusques et les secteurs coquilliers ouverts et fermés, vous pouvez consulter le site Web de Pêches et Océans Canada à l’adresse suivante www.dfo-mpo.gc.ca/VerifierAvantDeCueillir ou ou téléphoner au 1-800- 463-0607 pour les secteurs allant de Saint-Roch-des-Aulnaies à Cap Gaspé.

La consommation de mollusques contaminés peut rendre très malade et même être mortelle. Les mollusques ne devraient pas être récoltés à moins de 125 mètres d'un quai, d’une marina, d’une exploitation aquacole ou d'une maison flottante. Les mollusques ne doivent pas être récoltés dans les zones non contrôlées.