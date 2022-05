L’UQAR lance deux nouvelles cohortes au certificat en trouble du spectre de l’autisme à Rivière-du-Loup et à Rimouski

Dans le cadre du mois de l’autisme, l’Université du Québec à Rimouski annonce le déploiement de deux nouvelles cohortes au certificat en trouble du spectre de l’autisme. La première cohorte est prévue à l’automne 2022 à Rivière-du-Loup et la seconde à l’hiver 2023 à Rimouski.

Destiné aux personnes qui, dans le cadre de leur travail ou de leur réalité quotidienne, côtoient ou interagissent avec des personnes autistes, ce certificat permet d’acquérir les connaissances, les compétences et les aptitudes essentielles pour une intervention efficace auprès de ces personnes et de leurs proches.

«Cette formation vise à outiller adéquatement toute personne qui interagit avec des individus ayant un trouble du spectre de l’autisme, que ce soit en tant que personne proche aidante, enseignante ou enseignant, accompagnatrice ou accompagnateur, ressource de première ligne, ou même en tant que gestionnaire», explique la doyenne des études, Karine Lemarchand.

Offert pour la première fois à Rivière-du-Loup et de manière ponctuelle à Rimouski, le certificat en trouble du spectre de l’autisme permet de répondre à un besoin de formation fortement exprimé par les organismes du milieu. «Le Comité des usagers en déficience intellectuelle (DI), trouble du spectre de l’autisme (TSA) et déficience physique (DP) du CISSS du Bas-Saint-Laurent est conscient qu’un besoin de formation est d’une nécessité absolue afin de mieux servir les personnes autistes», indique la présidente du comité, Manon Pedneault.

Ce programme universitaire de 10 cours (30 crédits) est adapté pour les personnes en emploi qui souhaitent concilier travail et études. Il est offert à temps partiel, en formule intensive de trois fins de semaine, à raison d’un cours par trimestre. «En plus du développement des compétences individuelles, le déploiement de cette formation dans la région permettra de générer des échanges de groupe intéressants pour toutes les personnes exposées aux enjeux de l’autisme, dans une dynamique de communauté d’apprenantes et d’apprenants», mentionne Mme Lemarchand.



Pour plus d’information ou pour inscription, visitez le site www.uqar.ca/formationcontinue ou écrivez à l’adresse courriel [email protected]