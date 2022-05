Ajustement du dédommagement accordé au transport bénévole

Le député de Rimouski à l’Assemblée nationale du Québec, Harold LeBel, se réjouit de l’annonce de l’ajustement des dédommagements attribués aux bénévoles qui accompagnent des bénéficiaires de services publics, dont ceux de l’aide sociale.

Dans un article paru récemment dans la Gazette officielle, le gouvernement confirme que le taux passera à 54 cents du kilomètre. Auparavant, il était de 52 cents, mais de seulement 46,5 cents du kilomètre pour le transport des prestataires d’aide sociale. Cette disparité inexplicable a obligé des organismes communautaires, dont le Centre d’action bénévole (CAB) de Rimouski-Neigette, à annoncer il y a quelques semaines la fin de ce service dès le 1er mai. Il faudra attendre une période réglementaire de 45 jours avant que la nouvelle disposition n’entre en vigueur.

«Je rassure tout de suite les gens concernés : le CAB discute présentement avec le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent pour maintenir les transports, puisque le CISSS se montre ouvert à combler le manque à gagner, le temps que le règlement entre officiellement en vigueur. Je salue d’ailleurs la collaboration entre ces deux organisations pour éviter une rupture de service», déclare le député de Rimouski.

Il ajoute : «Si le dénouement est heureux, je n’arrive toujours pas à comprendre comment le ministère de la Solidarité sociale a pu laisser perdurer une telle iniquité, jusqu’à menacer l’offre de service. J’ai écrit le 4 avril dernier au ministre responsable, Jean Boulet, lui soulignant l’urgence de la situation. Je ne peux m’expliquer pourquoi il a fallu attendre le 20 avril pour modifier la directive et encore moins pourquoi le CAB de Rimouski-Neigette n’en a été mis au courant que le 28. N’eût été nos interventions et notre insistance, aux organismes communautaires et à moi, dès le 1er mai, des gens vulnérables se seraient retrouvés pris au dépourvu pour des rendez-vous médicaux ou chez le dentiste.»

Les centres d’action bénévole réclament que le dédommagement prévu pour les fonctionnaires prévale pour les transports bénévoles de personne. En 10 ans, le CAB de Rimouski-Neigette a dû mener ce combat trois fois, complète Harold LeBel.