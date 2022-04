Un rendez-vous réussi pour le colloque de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent

Le mercredi 27 avril se tenait le colloque de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent sous le thème «Le vent tourne». L’événement a permis de rassembler les différents acteurs et partenaires de l’industrie et de se mettre en marche pour la relance touristique. Dans la journée, plus de 150 personnes ont assisté aux conférences et aux présentations, puis en soirée, près de 100 personnes ont participé au souper découverte du Bas-Saint-Laurent.

«Nous sommes très heureux de cette participation. L’ambiance était à la fête et aux retrouvailles après quelques années sans pouvoir tenir de telles rencontres en présence » a commenté Pierre Lévesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Il mentionne que les différentes présentations ont inspiré, donner des outils concrets et des pistes de solution aux participants. Lors du souper-soirée, plusieurs bons coups ont été soulignés dont la carrière remarquable de Serge Guay, ex-directeur du Site historique maritime de la Pointe-au-Père.

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS INSPIRANTES

Avec sa conférence «Enjeux, défis et pistes de solutions RH en tourisme» Xavier Gret, directeur général du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) a mis en lumière une diversité d’astuces permettant de faire face aux défis de la pénurie de la main-d’œuvre. Pour sa part, Alexandre Gauthier Belzile, économiste régional à la Direction régionale de Service Québec du Bas-Saint-Laurent a présenté un état de situation du marché du travail au Bas-Saint-Laurent.

Au cours du panel «Main-d’œuvre, enjeux et solutions» trois panellistes, accompagnés de Xavier Gret, ont présenté certaines de leurs démarches et initiatives en matière de recrutement et de rétention de main-d’œuvre. Il s’agit de Cathy St-Cyr, directrice générale adjointe de l’Hôtel Universel Rivière-du-Loup, Daniel Blier, propriétaire du Secret des Dieux microbrasserie, puis d’Yves Tremblay, chargé de projets au Site historique maritime de la Pointe-au-Père.

En fin d’après-midi, la conférence «Tourisme régional : tendances et bonnes pratiques» présentée par Kate Germain, directrice connaissance et veille stratégique à la Chaire de Tourisme Transat, Réseau de veille en tourisme, il a été question de grandes tendances en tourisme régional, d’initiatives inspirantes et de pistes de développement en provenance d'ici et d'ailleurs.

HOMMAGE À SERGE GUAY

Serge Guay a été chaudement applaudi lors de l’hommage qui lui a été rendu au cours de la soirée pour sa contribution exceptionnelle au développement et au déploiement du Site historique maritime de la Pointe-au-Père, de même que pour son implication remarquable dans le milieu touristique. Cette reconnaissance vise à souligner une carrière accomplie en tourisme et à mettre en lumière une personne d’exception qui, tel un phare qui éclaire et dirige, a contribué à faire rayonner l’industrie touristique bas-laurentienne.

Le Conseil d’administration ainsi que toute l’équipe de Tourisme Bas-Saint-Laurent félicitent monsieur Serge Guay pour ces accomplissements et lui souhaitent une bonne et douce retraite.