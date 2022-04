1 800 $ au profit du Centre Prévention Suicide du KRTB

Le Bar le Triangle célèbre cette année son 20e anniversaire. Pour l'occasion, les fondateurs Eric Gagné et Pascal Gagnon sont retournés derrière le bar en compagnie d'anciens employés les 22 et 23 avril derniers.

Parce qu'une fête n'est pas une fête sans l'esprit de partage, les employés comme les copropriétaires, Eric Gagné, Pascal Gagnon et Étienne Deschênes, ont remis leur salaire et pourboire au Centre Prévention Suicide du KRTB. Les patrons ont ensuite arrondi la somme à 1 800$.

CENTRE PRÉVENTION SUICIDE DU KRTB

Le Centre contribue à répondre aux besoins de la population du KRTB concernant les problématiques liées au suicide. Il intervient prioritairement auprès des personnes suicidaires, de leurs proches, des personnes endeuillées, des intervenants à la suite d’un suicide ou d’une tentative de suicide et des personnes à risque suicidaire. Le Centre travaille en collaboration et complémentarité avec les différents partenaires du milieu.

Le Centre Prévention Suicide du KRTB emploie quatre personnes chevronnées qui assurent les différents volets de l'organisme. Il s'appuie sur le réseau de SENTINELLEs qui compte plus de 1 000 personnes formées. Le Centre est un service complémentaire à celui offert par le Réseau de la santé et des services sociaux du Québec. L'organisme essentiel bénéficie de l'appui de dizaines de bénévoles pour ses différentes activités.

BESOIN D'AIDE ?

Si vous êtes inquiet pour l’un de vos proches ou pour vous-même, le Centre prévention suicide du KRTB peut vous aider au 418 862-9658 (lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h). De plus, vous pouvez recevoir également de l’aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la ligne d’intervention provinciale 1-866-APPELLE (277-3553).