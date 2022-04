Bernard Généreux souligne le dévouement d'Alain Lajoie

Le député de Montmagny - L'Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup, Bernard Généreux a tenu à souligner les 10 années de services chez Les Restaurants McDonald's KRTB d'Alain Lajoie. Soulignons que ce dernier travaille aussi au IGA Extra de Rivière-du-Loup.

«Impossible de ne pas connaitre Alain, au moment de faire votre épicerie au IGA ou encore lorsque vous vous gâtez avec un burger - frites au McDo. Il est là, pour vous servir, sourire aux lèvres», a souligné le député qualifiant le service du principal intéressé de 15/10.

«Vaillant, à l’écoute et généreux de sa joie communicative, il m’a fait plaisir de le féliciter pour ses 10 ans de travail au McDonald’s de Rivière-du-Loup», a écrit Bernard Généreux dans une publication Facebook qui au moment de mettre en ligne avait suscité plus de 445 réactions positives et plus de 130 commentaires.

En plus des bons mots, M. Lajoie s'est aussi vu remettre un certificat honorifique par le député pour son engagement et son dévouement. Rappelons que le député Généreux à l'habitude de souligner les bons coups et les faits d'armes qu'ils soient sportifs, culturels, professionnels ou personnels de ses concitoyens.