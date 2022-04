Camping municipal de la Pointe de Rivière-du-Loup : un projet d’agrandissement pour plus tard

La Corporation Les Loisirs de Rivière-du-Loup a reçu une mauvaise nouvelle dernièrement : la subvention demandée pour le projet d’agrandissement et la réfection du camping municipal de la Pointe de Rivière-du-Loup, estimé à environ 5 M$, a été refusée.

Le projet visait à rénover les installations qui datent de 1974 ainsi qu'à créer 32 sites de camping supplémentaires et 9 chalets de types « prêt à camper» aux 108 espaces déjà existants. La demande de financement avait été déposée dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique.

Benoit Ouellet, responsable de la corporation Les Loisirs de Rivière-du-Loup, se désole que le projet n’ait pas été retenu. Il ne cache pas que les besoins de rajeunissement des installations demeurent et que la corporation doit trouver une solution pour effectuer des travaux. «Après près de 50 ans, elles ont besoin d’un peu d’amour», confie M. Ouellet.

Puisque très peu de programmes existent pour des subventions entourant les campings, le responsable explique que la corporation devra développer un plan d’affaires pour rénover les installations sanitaires, soit les toilettes, la buanderie, les douches, etc. afin de répondre aux normes de l’industrie touristique.

Ces travaux assez importants et nécessaires seraient réalisés d’ici deux à trois ans, d’après M. Ouellet, et devraient se chiffrer entre 1,5 et 2 M $. Le camping devra prendre les frais à sa charge et effectuer un emprunt pour la rénovation de ses infrastructures.



