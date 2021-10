Important projet d’agrandissement au camping municipal de Rivière-du-Loup 

Le Camping municipal de la Pointe de Rivière-du-Loup, très fréquenté année après année pendant la saison estivale, pourrait bientôt compter sur de nouveaux terrains, des chalets et même une cure de rajeunissement de ses installations sanitaires. Le tout fait partie d’un important projet chapeauté par La corporation Les Loisirs de Rivière-du-Loup et dont le prix est estimé à plus de 5 M$.

À terme le projet vise à ajouter 32 sites de camping avec double service, faisant ainsi passer l’offre de 108 sites fonctionnels à 140, ainsi qu'à aménager 9 chalets de type «prêt à camper», un produit très en demande présentement dans le domaine.

Selon le responsable de la corporation, Benoît Ouellet, l’agrandissement est prévu dans le secteur ouest du camping actuel, où se trouvent des sites de camping sauvage. Quant aux nouveaux chalets, ils seront érigés à flanc de montagne, ce qui ajoutera à l'intérêt.

Les travaux d’agrandissement seront également accompagnés d’une réfection des installations sanitaires qui datent de 1974. La Ville estime qu’il est plus que nécessaire de donner un coup de barre de ce côté, puisque les bâtiments actuels sont désuets.



Selon la Ville de Rivière-du-Loup, l’ensemble du projet est estimé à 5 M$ et le financement se fera sans charge fiscale pour le citoyen : le camping autofinancera à même ses revenus la portion de la facture à sa charge, après l’obtention d’une subvention qui couvrirait 50 % des dépenses, donc 2,5 M$.

Les élus louperivois ont permis à la corporation d’aller de l’avant avec la demande de subvention au ministère du Tourisme, en début de semaine.

Si le projet n'obtient pas la subvention souhaitée, conditionnelle à sa réalisation, des travaux seront tout de même effectués dans une forme plus modeste.

Le Camping de la Pointe de Rivière-du-Loup est un lieu d’hébergement recherché par les campeurs en visite dans la région l’été. Au cours des dernières années, il a été à pleine capacité pendant une quarantaine de journées chaque été.

Davantage de détails suivront sous peu.