L’événement Roulons et Golfons est de retour au Témiscouata

Le 18 juin prochain aura lieu l’événement Roulons et Golfons au profit de la Fondation de la santé du Témiscouata. Présentée par Desjardins et sous la co-présidence d’honneur de Dr Guildo Côté et Sébastien Brousseau de la Sûreté du Québec, cette activité permettra aux jeunes et moins jeunes de s’amuser tout en amassant des dons afin de contribuer à la santé de la communauté.

Roulons et Golfons pour la Fondation c’est un événement sportif avec la possibilité de s’inscrire à différents parcours, soit le Grand Tour du lac Témiscouata sanctionné par la Fédération québécoise des sports cyclistes pour 125 kilomètres, un parcours sur route de 70 kilomètres et 15 kilomètres sur piste cyclable, et enfin le trajet pour la catégorie poussette, sur une distance de 3 kilomètres.

Un parcours de 18 trous en formule Mulligan attend les golfeurs. Cette journée se terminera au Club de golf de la Vallée du Témiscouata pour un souper et des prix de participation. Pour information ou inscription : fondationdelasantedutemiscouata.ca ou il est possible de joindre Louyse Desrosiers au 418-899-0214 poste 10291.