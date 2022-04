Un bilan positif du Comité de développement de Saint-Mathieu-de-Rioux

Lors d’un déjeuner public le 9 avril dernier, le Comité de développement de Saint-Mathieu-de-Rioux a présenté le bilan des réalisations et des avancements des projets qui étaient inscrits à son plan d’action 2017-2022.

Organisée par le Comité de développement de Saint-Mathieu, en collaboration avec la SADC des Basques, plus de 40 personnes ont pris part à cette rencontre publique. Environ 80 % des projets inscrits au plan d’action en 2017 ont été soit réalisés, bien entamés ou sont en processus de développement. Ce plan d’action quinquennal avait été rédigé à la suite d’un exercice de consultation de la population à Saint-Mathieu. Une importante mobilisation s’était ensuite orchestrée autour de trois enjeux généraux : l’embellissement et l’aménagement du territoire, le dynamisme et l’animation du milieu et le développement socioéconomique. Parmi les projets réalisés ou en cours de développement, notons le réaménagement du Parc du Riverain dont les prochaines phases se réaliseront d’ici la fin de l’automne.

Parmi les partenaires financiers importants du projet, la MRC des Basques, l’URLS, ainsi que la Caisse Desjardins des Basques donnent un appui de 15 000 $ afin de contribuer à la construction d’un pavillon qui portera le nom «Espace Desjardins». Cette nouvelle infrastructure permettra la tenue de petits spectacles et rassemblements. L’Association pour la protection du lac St-Mathieu a réalisé une importante corvée de végétalisation de la berge sur le site. Un projet d’étude visant la mise en place d’un site d’observation ornithologique a été entrepris et reste à poursuivre en 2023. Plusieurs personnes ont travaillé bénévolement à l’aménagement de la Halte du jaseur au cœur du village. Un comité d’embellissement a été mis sur pied et le comité des loisirs a été dynamisé. L’engagement des bénévoles au jardin communautaire et l’important don fait par les Fibres de Verre Rioux pour 10 bacs géants ont aussi été soulignés. Un sous-comité communication a vu le jour et a procédé à l’élaboration d’un nouveau logo pour la municipalité et le comité de développement. Une enseigne directionnelle de grande taille a été installée à Saint-Simon et un projet de carte de présentation des lieux d’intérêts, services et attraits de la municipalité a été développée et sera finalisée.

Le conseil municipal a répondu favorablement à certaines recommandations du comité de développement, dont l’embauche d’un agent de développement, Mikael Jacques. La mise aux normes du terrain de tennis appuyée par une subvention d’Hydro-Québec, ainsi que l’installation d’une station de lavage de bateaux font partie des avancées concrètes réalisées par la municipalité et dont le comité de développement en avait fait la recommandation. Une nouvelle démarche de consultation pourrait voir le jour en 2023.

Il est possible de communiquer avec le comité de développement en contactant le coordonnateur au développement durable, Mikael Jacques au 418 738-2953 poste 3 ou par courriel à [email protected]