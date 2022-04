L’École trilingue Vision participe à la journée de la terre

À l’occasion de la journée de la terre, les élèves de l’École trilingue Vision de Rivière-du-Loup ont mis la main à la pâte lors d’une corvée de nettoyage qui a eu lieu le vendredi 22 avril dernier.

Les élèves du groupe de première et deuxième année de l’école se sont rendus, entre 15 h et 16 h à la Pointe de Rivière-du-Loup afin d’y nettoyer les berges et les sentiers pédestres dans le secteur du chalet de la Côtes-des-Bains.

Les tout-petits des classes maternelle 5 ans et prématernelle 4 ans n’étaient pas en reste puisqu’ils ont marché dans le secteur des rues Iberville et Lafontaine entre 10 h 45 et 11 h 45 afin d’aider à nettoyer le quartier. Parce que chaque geste compte.

L’initiative de l’École trilingue Vision s’inscrit dans le cadre du grand nettoyage des rivages canadiens. En 2022, des bénévoles ont coordonné 195 corvées de nettoyage et recueilli 2 144 kg de déchets sur 156,84 km de berges et de rivages au Canada. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site Internet https://shorelinecleanup.org/fr