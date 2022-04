Super Expo-sciences : deux élèves du Collège Notre-Dame se démarquent 

Deux finissantes du Collège Notre-Dame se sont illustrées dans le cadre de la finale québécoise de la Super Expo-sciences Hydro-Québec. Florence Gagnon et Alexia Morin ont vu leur projet intitulé «Un de perdu, Dix de repoussés!» être récompensé à l’échelle provinciale.

Les deux élèves de secondaire 5 se sont intéressées à la régénération, la faculté d’une entité vivante à se reconstituer après la destruction d’une de ses parties. Dans leur projet, elles ont expliqué et vulgarisé «les prouesses dégénératives extraordinaires» de certains animaux en se basant sur l’histoire de leur évolution.

«Vous est-il déjà arrivé de vous questionner sur la possibilité de régénérer une partie entière de notre corps au même titre que certains animaux? C'est dans le contenu de notre expo-sciences que nous avons éclairé cette interrogation», peut-on lire dans la description de leur projet.

Florence Gagnon et Alexia Morin font partie des 20 exposants sélectionnés pour faire partie de la délégation du Québec qui participera à l’Expo-sciences pancanadienne du 16 au 20 mai. Elles ont aussi mis la main sur une bourse d’études de l'Université de Sherbrooke, faculté de la médecine et de la science santé.

Au total, une valeur de 150 000 $ en prix et bourses a été remise aux exposantes et exposants de 12 à 20 ans provenant de toutes les régions du Québec, et ayant présenté des projets aussi ingénieux les uns que les autres.