Sentiers de vélo de montagne : Dégelis obtient une aide financière 

La ville de Dégelis a annoncé avoir reçu une aide financière d’environ 36 000 $ afin qu’elle puisse réaliser la phase 2 de son projet d’aménagement d’un sentier de vélo de montagne sur le site du Club de ski de fond et de raquette Pleins Poumons et du camping municipal, face au lac Témiscouata.

La municipalité souhaite bonifier l’offre actuelle d’un site de plein air déjà existant et créer un achalandage quatre saisons. En 2021, dans la première phase de ce projet, un sentier de vélo à pneus surdimensionnés a été aménagé et ouvert aux cyclistes à l’hiver 2022.

La seconde phase consiste à poursuivre les travaux d’aménagement déjà amorcés dans l’objectif d’offrir un réseau de sentiers de vélo de montagne de qualité professionnelle qui sera sécuritaire, attractif et stimulant.

La subvention gouvernementale a été accordée dans le cadre du Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air (PAFSSPA).

«L’investissement confirme que notre gouvernement agit pour accroître l’accessibilité des sites de pratiques d’activités de plein air partout au Québec. La population de Dégelis et des environs, en plus des nombreux touristes, pourront bientôt profiter de sentiers de vélo de montagne épatant, à l’image des paysages de la région», a fait savoir la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.

En raison de la popularité grandissante de ce sport au Québec, la ville de Dégelis désire profiter de l’occasion pour bonifier ses activités de loisirs et pour développer son offre touristique. Grâce à la proximité du lac Témiscouata et du camping municipal, l’ajout de la pratique du vélo de montagne permettra d’accueillir davantage de visiteurs de l’extérieur de la région et à faire de Dégelis une destination nature incontournable.