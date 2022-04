Passeports: Bernard Généreux invite les citoyens à se préparer en avance

Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux invite les citoyens qui prévoient voyager au cours de l’été à déposer leurs demandes de passeports dès maintenant.

«De nombreux citoyens ont récemment contacté mes bureaux au sujet des délais de traitement des demandes de passeport, lesquels ont littéralement explosé au cours des dernières semaines», explique Bernard Généreux. « Dans certains cas, cette situation entraîne de fâcheuses conséquences et évidemment, un stress important pour les citoyens ayant prévu voyager bientôt.

À l’approche de la saison estivale, le député estime important d’informer les vacanciers afin d’éviter les mauvaises surprises. Il dénonce par le fait même que le gouvernement n’ait pas cru bon de mettre à jour les nouveaux délais de traitement qui font encore état de 20 jours ouvrables. «Nous savons que les délais vont jusqu’à deux mois pour obtenir un nouveau passeport, mais comme il est toujours indiqué 20 jours ouvrables sur le site de Passeport Canada, les gens ne se doutent pas que le processus puisse être aussi long. Ils planifient des voyages à l’étranger et payent leurs billets sans se méfier qu’ils pourraient ne pas recevoir leurs passeports avant leur date de départ. Je crains que le début de l’été ne se transforme en une catastrophe annoncée», mentionne le député.

Même l’option de déposer en personne une demande directement dans un bureau de Passeport Canada, souvent localisé à plus d’une centaine de kilomètres du lieu de résidence, ne permet pratiquement plus d’obtenir un passeport plus rapidement, puisque ce service est toujours offert sur rendez-vous seulement et les employés travaillent encore pour la majorité de chez eux. «Actuellement, il est carrément impossible d’obtenir un rendez-vous dans un bureau de passeport avant la fin du mois de mai. Je redoute que des plans de vacances soient gâchés et que des familles doivent annuler leurs billets d’avion, avec de possibles conséquences financières», ajoute Bernard Généreux.

Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup se fait donc un devoir d’informer les citoyens puisqu’encore une fois selon lui, le gouvernement ne prend pas ses responsabilités en omettant d’informer adéquatement les demandeurs des délais réels.

Le député travaille de concert avec les agences de voyages de la circonscription pour éviter les déceptions. D’ailleurs, pour minimiser la lourdeur du processus, ce dernier a pris la décision de ne pas tenir de « cliniques de passeports » avant l’automne 2022. Toutefois, les citoyens peuvent prendre rendez-vous pour faire valider leurs demandes de passeports avant qu’elles ne soient envoyées par la poste. De plus, voici quelques informations complémentaires à savoir : il est recommandé d’acheter un billet d’avion et faire des réservations pour l’hébergement seulement après avoir en main son passeport valide six mois après la date de retour.

Aussi, pour ceux et celles dont le passeport a été délivré il y a 15 ans ou moins, il est maintenant possible de faire un renouvellement simplifié plutôt que de faire une nouvelle demande générale.