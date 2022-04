Le festival Témis en bière revient en force cet été 

Après avoir connu un beau succès à sa toute première année en 2019, l’événement Témis en bière reprendra finalement du service cet été. Un retour fort attendu par la communauté témiscouataine qui se matérialisera du 4 au 6 aout au Parc Clair Soleil de Témiscouata-sur-le-Lac.

Contrainte de prendre une pause forcée de deux ans en raison de la crise sanitaire, l’organisation du festival s'est réjouie d’avoir de belles nouvelles à annoncer, ce mardi 26 avril. Et à en croire les discussions qui ont déjà eu lieu, le rendez-vous sera un beau succès. Il s’annonce même être un brassin supérieur.

«On espère que ce soit l’événement de l’été au Témiscouata, partage l’organisateur Stefan Paradis. Les gens ont hâte. Ils ont vraiment apprécié la première édition et tout le monde est vraiment optimiste pour celle du mois d’aout. On espère attirer plusieurs milliers de visiteurs.»

L’événement a principalement pour but de faire découvrir des produits régionaux à la population ainsi qu’aux très nombreux vacanciers qui seront présents lors de cette dernière fin de semaine des vacances de la construction. Le moment de l’été, le site enchanteur et les collaborations développées font de Témis en bière un festival à ne pas manquer, estime l’instigateur qui compte sur la collaboration du Ballon sur glace mineur du Témiscouata et d’Alex April.

«C’est un festival de rassemblement pour les familles et les amis. C’est un festival de dégustation et c’est pour ça que ça se termine à minuit les vendredi et samedi. C’est l’endroit idéal pour découvrir de nouveaux produits, manger une patate frite et venir jaser avec des chums», souligne Stefan Paradis.

«C’est très festif et ça se passe dans un endroit magnifique, alors pour nous, ça va de soi comme activité pendant l’été […] C’est aussi un événement qui est là pour rester, pour être là pour plusieurs années. Les réponses qu’on reçoit sont excellentes, autant du côté des microbrasseries que du public.»

BIÈRES

Une vaste gamme de bières, mais aussi des alcools forts et des produits non alcoolisés pour les insensibles aux charmes des houblons, sera à nouveau offerte en 2022. Un total de 18 kiosques, dont 16 microbrasseries et 2 distilleries ont confirmé leur présence.

Les passionnés du Secret des Dieux de Pohénégamook, d’Aux Fous Brassant de Rivière-du-Loup, du Caveau de Trois-Pistoles, de Saint-HuBière Microbrasserie de Saint-Hubert et de la Microbrasserie Madawaska de Dégelis, tous locaux, accueilleront les passionnés. Les microbrasseries Ras l’Bock, Le Malbord, L’Octant, Pit Caribou et Le Naufrageur feront également partie des exposants.

«La Route des bières de l’Est du Québec sera très bien représentée, se réjouit Stefan Paradis, soulignant aussi la présence de la Distillerie Fils du Roy et de Crue d’Abeille. Il y en aura vraiment pour tous les goûts.»

Quant aux exposants alimentaires, les festivaliers pourront compter sur les camions de Pat BBQ, duBreton, le Bégonia de Saint-Hubert et le Ketchup Moutarde Express de la Maison des Œuvres Jean Lafrance de Québec.

Du jeudi au dimanche, un volet musical viendra également agrémenter l’expérience des amateurs. Des artistes solos comme Joe Robicho et Jaimie Plourde, des duos et un groupe, de la région et d’ailleurs en province, animeront la scène.

Témis en bière débutera le jeudi 4 aout dès 17 h, et ce jusqu’à 21 h. Le festival se poursuivra le vendredi 5 aout et le samedi 6 aout de 14 h à 24 h. L’admission sera gratuite pour entrer sur le site, mais les visiteurs devront obligatoirement posséder un bock de l’édition 2022 pour déguster une bière. La prévente s’échelonnera pendant les mois de mai et juin.

Soulignons enfin que l’événement sera organisé en collaboration avec le Ballon sur glace mineur du Témiscouata. Ainsi, comme c’était le cas en 2019, tous les profits iront à cette organisation dont les athlètes s’illustrent sur les scènes régionales, provinciales et nationales.

Sur la photo, on reconnaît Alain Dugas du Ballon sur glace mineur, Ryna Ouellet de Ray R Caron Forestier, partenaire majeur, le maire Denis Blais et Stefan Paradis.