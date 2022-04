Le développement du camping à Pohénégamook connaît d’importantes avancées

Le Camping Plage Pohénégamook met les bouchées doubles en ce qui a trait au développement du camping et d’importantes avancées ont été réalisées dernièrement. Le projet, qui vise l’acheminement de l’eau potable sur le site, le branchement en électricité de près de 60 % des emplacements de camping actuels, ainsi que l’ajout de 20 nouveaux terrains 3 services, n’a jamais été si près du but.

À la suite de l’obtention des autorisations gouvernementales en début d’année, plusieurs mandats ont été confiés à des firmes de services professionnels qui vont, dans les prochains mois, produire les plans et devis en vue de lancer l’appel d’offres, puis la réalisation des travaux d’agrandissement du camping.

Ainsi, la firme Pratte Paysage, architectes paysagers, assume la conception des plans d’aménagement en plus de superviser la production du devis d’appel d’offres, tandis que les ingénieurs de la firme LGT, déjà bien impliqués dans le projet pour avoir collaboré à la réalisation du pavillon d’accueil et plus récemment à celle de la sous-station électrique, s’occupent du volet électricité.

Enfin, la firme Actuel Conseil de Pohénégamook prend en charge la portion du projet impliquant l’ingénierie civile en plus de superviser les travaux de branchement du camping à l’aqueduc municipal.

«Il y a encore des défis à relever et les délais sont très serrés, mais l’organisme et ses partenaires travaillent de concert afin de concrétiser ce projet structurant pour la vitalité économique de la région», souligne Patrick Noël, directeur au développement du projet camping.

Rappelons qu’en plus de l’approvisionnement en eau potable, l’électrification et l’aménagement de nouveaux emplacements, le projet permettra également le réaménagement du stationnement de la plage et d’une nouvelle zone de débarcadère, l’aménagement paysager, l’éclairage, la signalisation et le contrôle de l’accès au camping en plus de revoir la configuration de l’espace à l’avant du pavillon d’accueil.

Tous ces travaux contribueront à améliorer la logistique sur le site afin d’offrir aux visiteurs une expérience renouvelée, conviviale et sécuritaire.