Au Témiscouata, les « ICI » partenaires stratégiques dans la gestion des résidus alimentaires

Comme les citoyens, les industries, commerces et institutions (ICI) du Témiscouata vont être invités à faire leur part dans la gestion des matières organiques. Jusqu’à présent, aucune solution n’était disponible pour ces entreprises, alors que la règlementation québécoise prévoit qu’elles doivent adopter un moyen de détourner de la collecte de déchets leurs matières organiques.

La Régie Intermunicipale des Déchets de Témiscouata (RIDT) a ainsi répertorié 120 entreprises sur le territoire de la MRC qui produisent une grande quantité de résidus alimentaires, soit l’équivalent de 30% de tout ce qui est généré annuellement dans la région. Il s’agit d’épiceries, restaurants/cantines, cafétérias, maisons de retraite, commerces de transformation et autres. Des démarches personnalisées seront faites avec chacune d’elles pour leur proposer ce nouveau service en fonction de leurs besoins réels et pour s’assurer que tous puissent participer au tri des matières organiques alimentaires.

Par la suite, ces entreprises recevront gratuitement d’ici la fin juin un conteneur à chargement avant et d’autres équipements nécessaires. Une campagne de sensibilisation ciblée suivra et les nouvelles méthodes de tri à utiliser seront aussi expliquées aux employés de ces entreprises. Des outils de communication et de signalisation seront disponibles pour chaque endroit.

D’ici la mise en place des nouveaux conteneurs, la RIDT organisera un circuit régionalisé pour cette collecte spécifique, ce qui permettra des économies d’échelle par rapport à des initiatives individuelles. La RIDT prendra également en charge les matières organiques ramassées qui seront traitées par un procédé industriel pour en faire du compost.

Notons que ce dernier volet dans la gestion des matières résiduelles au Témiscouata, soit celui des résidus organiques pour les entreprises, pourra compter sur une contribution financière de RECYC-QUÉBEC de 168 084$ $ dans le cadre de l’appel de propositions « Réduction, récupération et recyclage des matières organiques du secteur des ICI ». Ce volet est financé par l’entremise du Fond d’électrification et de changements climatiques.

Pour plus de détails, il est possible de s’abonner à la page Facebook « RIDT Environnement » ou de visiter le ridt.ca.