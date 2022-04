Des élèves du Collège Notre-Dame se mobilisent pour L’Autre-Toit du KRTB

Des élèves finissantes du profil PISE du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup se mobilisent pour L’Autre-Toit du KRTB, une maison d’aide et d’hébergement pour les femmes en difficulté et leurs enfants vivant de la violence conjugale.

Depuis septembre 2021, Maïka Pelletier, Rosalie Caron, Amy D’Amours et Léa Morin travaillent à l’organisation d’une activité distinctive de financement et de soutien: l’évènement Crépuscule.

Le 18 juin prochain, dès 17 h, elles invitent la population à prendre part à cet évènement familial afin d’appuyer concrètement L’Autre-Toit du KRTB, un organisme qu’elles considèrent essentiel dans la communauté. Elles espèrent que les participant.e.s y verront l’occasion de faire une différence pour les femmes et leurs enfants confrontés à la violence conjugale.

L’évènement Crépuscule consiste en une activité familiale de course à pied ou marche sur courte distance (1, 3 ou 5 km) au parc du Campus-et-de-la-Cité. Outre la possibilité d’offrir un soutien financier à l’organisme, l’évènement Crépuscule permettra aussi, de concert avec l’entreprise Bébé Loup, de remettre des trousses de réconfort aux femmes qui recourent aux services de L’Autre-Toit du KRTB. Pour animer le site, une zone familiale sera accessible avec jeux gonflables et d’habiletés, kiosques, musique et ateliers sportifs.

Pour concrétiser leur initiative, les élèves impliquées reçoivent l’appui de plusieurs autres élèves et de joueurs du club de hockey Les Albatros du Collège Notre-Dame M18 AAA qui s’y impliquent bénévolement. Elles ont aussi lancé une campagne de financement participatif sur le site de La Fabrique à projets, une plateforme développée par Desjardins pour faciliter le financement et le développement de projets d’entrepreneuriat scolaire.

Les personnes qui souhaitent en savoir plus et faire un don à l’évènement Crépuscule peuvent contribuer en consultant l’adresse Web. L’objectif de financement est établi à 7 000 $. Tous les profits de l’activité seront remis à L’Autre-Toit du KRTB.