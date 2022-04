L’Association Multi-Défis présente pour appuyer les personnes handicapées de la région

L’Association Multi-Défis de Rivière-du-Loup informe population qu’elle tiendra une importante journée de sensibilisation à la cause des personnes en situation de handicap. Organismes, proches aidants, employés et entrepreneurs sont invités le 23 avril à l’Hôtel Levesque afin d’échanger et d’en apprendre davantage sur les réalités vécues par les personnes handicapées dans le but de mieux les appuyer dans leur vie quotidienne.

«Nous devons être conscients de notre responsabilité sociale à l’égard de toutes ces personnes qui ont besoin non seulement de notre appui, mais aussi de notre bienveillance», affirme Karine-Andrée Béchard, directrice générale de l’Association Multi-Défis.

«En tant que société inclusive, nous nous devons de respecter la loi sur l’accès universel aux soins et services existants de même qu’agir en tant qu’ambassadeur et facilitateur.»

Parmi les activités prévues lors de cette journée, l’Association pourra compter sur la présence de personnalités de renom, dont l’humoriste Mathieu Gratton, père de Benjamin, un adolescent vivant avec un trouble du spectre de l’autisme. Une autre conférence des plus inspirantes sera celle de Marie-Sol St-Onge, artiste-peintre polyhandicapée qui abordera les obstacles qu’elle a dû surmonter ainsi que de ses nombreux projets à venir.

L’évènement aura lieu le samedi 23 avril à compter de 9 h, à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup. Un prix d’entrée de 30 $ pour les membres et de 35 $ pour les non-membres, incluant le diner, sera demandé. Pour de plus amples renseignements : 418 862-2221.