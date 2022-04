Le colloque de l’industrie touristique se tiendra à Rivière-du-Loup

Tourisme Bas-Saint-Laurent convie l’industrie touristique au colloque annuel sous le thème : «le vent tourne». L’événement se déroulera le 27 avril à l’Hôtel Universel Rivière-du-Loup. En plus des conférences en après-midi, le souper-soirée «Découvertes du Bas-Saint-Laurent», réserve bien des surprises aux convives tant par la mise en valeur des saveurs de la région que du potentiel humain et entrepreneurial des gens d’ici.

«Ce rendez-vous incontournable est une occasion privilégiée de se rassembler et de se mettre en marche pour la relance de l’industrie touristique bas-laurentienne. Nous avons hâte de nous retrouver et d’échanger ensemble. Soyez des nôtres et inscrivez vos équipes!», indique Pierre Lévesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.



L’ambiance sera à la fête et aux retrouvailles. Accueillis par le trio jazz Déjà Vu, les invités auront droit à une soirée haute en couleur et en saveurs. Au cours de la soirée, des bons coups seront soulignés afin de faire valoir des initiatives porteuses dans le secteur touristique de la région. Le point culminant de l’événement sera l’hommage qui sera rendu à monsieur Serge Guay, pour sa contribution exceptionnelle au développement et au déploiement du Site historique maritime de la Pointe-au-Père ainsi que pour son implication remarquable dans le milieu touristique. Cette reconnaissance vise à souligner une carrière accomplie en tourisme et à mettre en lumière une personne d’exception qui, tel un phare qui éclaire et dirige, a contribué à faire rayonner l’industrie touristique bas-laurentienne.

UN MENU ALLÉCHANT

Dès le cocktail, le menu mettra en vedette des produits régionaux bien de chez-nous. Gin Thuya de la Distillerie Fils du Roy, agneau de la Bergerie du Pont, fromages de la Fromagerie Le Mouton Blanc et de la Fromagerie des Basques, lait de la laiterie d’Ora, duxelles de cèpes et pleurotes de La Jardinière, sauce de Pat BBQ, sirop d’érable, hydromel de miel de l’Hydromellerie St-Paul-de-La-Croix et crème de petits fruits du Vignoble Amouraska. Plusieurs autres produits alcoolisés de la région seront également offerts au bar.

Pour toutes questions ou informations, n'hésitez pas à contacter madame Sarah Barrett, agente d’expérience client par courriel [email protected] ou par téléphone : 418 867-1272 # 100.