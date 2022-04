Le Fonds Écoleader Bas-Saint-Laurent organise un dîner d'affaires sur l'écoresponsabilité en entreprise

Pour sa première édition, le Fonds Écoleader Bas-Saint-Laurent organise un dîner d’affaires sous le thème L’écoresponsabilité en entreprise, le 27 avril prochain, à la Coop Paradis.

Sous forme d’un panel de discussion qui sera animé par Stéphanie Gagné, animatrice au 98,7 Énergie à Rimouski, ce dîner sera l’occasion d’entendre différents entrepreneurs de la région nous partager leurs pratiques écoresponsables en entreprise. Anthony Poitras de Total Fabrication, Alexander Reford des Jardins de Métis et Stéphanie Proulx du restaurant Le Crêpe Chignon sont les invités de ce dîner.

Le dîner aura lieu le 27 avril 2022 à 12h à la COOP Paradis au 274, R. Michaud (salle rouge), à

Rimouski. À noter que le dîner est offert par le Fonds Écoleader et que les places sont limitées à 50

personnes. Les entrepreneur(e)s et autres citoyens intéressés peuvent s'inscrire via le lien

suivant : https://forms.gle/21EWAfw8JEHeH2M89

FONDS ÉCOLEADER

Le Fonds Écoleader est une initiative du gouvernement du Québec, coordonnée par le Fonds d’action

québécois pour le développement durable (FAQDD) en collaboration avec le Centre québécois de

développement durable (CQDD) et Écotech Québec. Reposant sur un réseau d’agents présents dans

chaque région du Québec et sur une enveloppe de financement de 18,5 M$, le Fonds Écoleader vise

à orienter et soutenir les entreprises dans l’implantation de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres.