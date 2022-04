Internet haute vitesse au KRTB : le projet se concrétise

Les MRC du KRTB se réjouissent de l’avancement des travaux du projet Opération haute vitesse, une initiative commune des gouvernements du Québec et du Canada. Les branchements au service Internet haute vitesse ont débuté dans la région, et déjà quelques résidences de Saint-Jean-de-la-Lande sont maintenant connectées à un réseau de fibre optique, la technologie la plus efficace et la plus rapide qui soit.

Trois fournisseurs de services ont été sélectionnés par le gouvernement dans le cadre d’Opération haute vitesse Canada-Québec afin de brancher tous les foyers du KRTB qui n’ont pas accès à ce service essentiel. Il s’agit de Vidéotron, Bell et Cogeco. Un travail titanesque est en cours de réalisation par ces entreprises et le rythme s’accélérera au fil des mois à venir.

Une carte interactive est en développement du côté du gouvernement du Québec et celle-ci sera mise en ligne très bientôt. Elle permettra aux citoyens de consulter les informations du projet concernant leur adresse. Il faut préciser que les foyers du KRTB n’ayant pas accès à des vitesses de 50/10 Mbps ont été recensés, à la fois par les fournisseurs de service Internet mandatés par le gouvernement et par la MRC de Témiscouata, chargée du dossier pour le KRTB.

Les citoyens peuvent consulter en tout temps le site Internet dédié pour les quatre MRC de la région à l’adresse : https://internet-haute-vitesse.mrctemis.ca. Il est aussi possible de communiquer avec l’agente de projet, Michelle Caron, au 418-899-6725 poste 4423 ou par courriel à l’adresse [email protected]