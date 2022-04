Un sac de bienvenue pour les nouveau-nés et leurs parents

Dans les prochains mois, Re-Source Familles fera la distribution de trousse d’accueil pour les nouveau-nés des municipalités de Saint-Honoré de Témiscouata, Saint-Louis du Ha! Ha! et Témiscouata-sur-le-Lac.

Ce projet est réalisé grâce à la participation financière du ministère de la famille dans le cadre du Programme financier pour favoriser la participation des parents. L’objectif est de rejoindre les familles et de promouvoir les services de l’organisme auprès des parents de nouveaux nés.

Afin de souligner l’arrivé de leur poupon, l’organisme offre en cadeau un livre pour poupon de la fondation OLO, un breuvage chaud afin de rappeler aux parents l’importance de prendre un moment pour eux, une attache-suce, un sac réutilisable et un stylo à l’effigie de Re-Source Familles ainsi qu’un jouet de dentition de la compagnie québécoise Croco-Dents.

De plus, des dépliants d’informations tel que le livret Maillon Témiscouata, le petit Journal et un livret des services offerts par l’organisme se retrouvent à l’intérieur. Nous espérons que ce cadeau fera chaud au cœur et donnera l’envie de participer aux différentes activités offertes aux nouveaux parents.



Pour plus d’information sur l’organisme, visitez notre site web www.re-sourcefamilles.org ou contactez notre équipe par téléphone au (418) 854-6567

Re-Source Familles est un organisme qui offre un milieu de vie qui favorise l’enrichissement de l’expérience parentale aux familles en offrant de l’accompagnement, des références, des ateliers éducatifs et des activités familiales. L’organisme dynamise le milieu, favorise la démocratie, l’intégration sociale et lutte contre l’exclusion et la pauvreté.