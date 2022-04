Le café culturel de la Pointe sera de retour cet été 

Le projet-pilote du café culturel, lancé au cours de la dernière saison estivale, se poursuivra ces prochains mois au chalet de la Côte-des-Bains. Les élus louperivois ont annoncé, le 11 avril, la signature d’une entente avec l’entrepreneur Stéphane Duclos, copropriétaire du Café de la Brûlerie et de Cuisine Expresso.

Cette année, le café culturel profitera des premières semaines de l’été. Le chalet sera accessible sur différentes plages horaires entre le 21 mai et le 10 octobre, si tout se déroule pour le mieux. De la mi-juin au début septembre, il devrait être ouvert les semaines et fins de semaine, entre 10 h et 21 h.

Selon les informations préliminaires, des spectacles pourront être organisés sur le site au cours des prochains mois. Des activités nautiques pourraient aussi être offertes afin de permettre aux citoyens et aux visiteurs de profiter du fleuve.

Le maire Mario Bastille a expliqué que la Ville s’est entendue pour l’exploitation du chalet de la Côte-des-Bains sans bail de location. Le promoteur devra cependant assurer l’entretien des lieux.

«Il s’agit de la même entente que l’été dernier, a précisé M. Bastille lors de la séance du conseil municipal. On répète le projet-pilote qui avait été lancé. C’était alors dans une période de COVID. On espère que ça va être mieux cette année.»

À l’été 2021, la Ville n’avait pas caché qu’elle souhaitait conclure une entente de trois à cinq ans avec le gestionnaire du chalet, à la suite du projet-pilote, pour assurer une exploitation des lieux dans le temps.