Les travailleuses de rang, plus importantes que jamais

La députée bloquiste d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Kristina Michaud, et le député bloquiste de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, sont fiers d’annoncer qu’ils renouvellent leur contribution financière à l’embauche de travailleuses de rang chapeautées par l’Union des producteurs agricoles (UPA) au Bas-Saint-Laurent.

«Les données sont claires : plus d’une centaine de producteurs agricoles ont fait appel aux services des travailleuses de rang au cours des derniers mois, pour plus de 500 interventions. Les raisons de demander de l’aide sont multiples : le stress, les conflits familiaux, les remises en question professionnelles ou encore le divorce ne sont que quelques-unes des réalités avec lesquelles nos travailleurs agricoles peuvent avoir à composer. Vraiment, avoir des travailleuses qui veillent à la bonne santé physique et mentale de nos producteurs agricoles, c’est loin d’être un luxe», plaide le député Maxime Blanchette-Joncas.

«On a constaté, au cours des derniers mois marqués à la fois par la pandémie et par des aléas météorologiques, que la charge mentale de nos travailleurs agricoles risquait d’être plus lourde que jamais. Les prochains mois ne s’annoncent pas faciles en raison de la rareté des pièces pour les équipements agricoles, la hausse du coût des intrants et de l’essence ainsi que la guerre en Ukraine, qui fait gonfler les prix pour les agriculteurs. Évidemment, pouvoir compter sur des travailleuses de rang qui sont là pour accompagner celles et ceux qui triment dur pour nourrir notre monde, ça va de soi», ajoute la députée Kristina Michaud.

Rappelons que dans l’ouest du territoire bas-laurentien (Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques), c’est Sabrina Roy qui a la mission d’accompagner nos producteurs agricoles. Dans Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matapédia et La Matanie, c’est Sabrina Beaulieu qui assure cette responsabilité.

Les producteurs agricoles désireux de faire appel aux services des travailleuses de rang de la région peuvent composer le 418-768-6995.