Un nouveau plan d’urbanisme à Rivière-du-Loup d’ici deux ans 

Les membres du conseil municipal de Rivière-du-Loup ont confié la révision du plan d’urbanisme et la refonte des règlements d’urbanisme de la Ville à une firme privée, ce lundi 11 avril. Ils espèrent que le processus, qui a peu progressé ces dernières années, sera complété dans un horizon de deux ans.

C’est l’entreprise Les services EXP de Sherbrooke qui a remporté l’appel d’offres et qui effectuera le mandat pour une somme de 85 000 $, taxes en sus. Il s’agit d’une firme spécialisée dans le domaine qui poursuivra le travail effectué en amont et travaillera de concert avec l’équipe du Service de l’urbanisme de Rivière-du-Loup.

Au total, cinq entreprises ont présenté une soumission. Celles qui n’ont pas été retenues s’échelonnaient sur une large braquette de prix entre 85 470 $ et 350 000 $.

Le maire Mario Bastille s’est réjoui des résultats, puisque Les services EXP est reconnue pour son expertise et son expérience. Il est aussi convaincu que la décision de confier le mandat à une entreprise externe était celle à prendre.

«Au niveau efficacité, ça va être numéro 1. Au lieu de le remettre ça à plus tard sans arrêt, non pas par mauvaise volonté, mais par manque de temps, on s’est dit qu’il fallait prendre les moyens nécessaires pour le faire […] Si on voulait avoir une conclusion plus rapide, c’était la décision à prendre», a-t-il expliqué en marge du conseil municipal, rappelant qu’un plan d’urbanisme révisé aura de nombreuses répercussions sur le développement futur de la Ville.

«Ça fait plusieurs années qu’on était dû pour le faire. En 2013, à mon arrivée au sein du conseil, c’est quelque chose qui se discutait déjà. Il est arrivé toute sorte de choses qui ont fait en sorte que ç’a été retardé depuis, mais on tenait maintenant à aller de l’avant et nous sommes heureux que ce sera fait.»

Notons que les citoyens de Rivière-du-Loup seront mis à contribution au cours du processus, puisque des consultations publiques seront organisées. La refonte du plan d’urbanisme emboitera aussi le Programme particulier d’urbanisme pour le centre-ville. À certains égards, les deux visions iront de pair.