Youri Blanchet réélu à la présidence de la FEC-CSQ

À l'issue du 24e Congrès de la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ), s'étant tenu à Rivière-du-Loup et ayant pour thème «Du cœur au savoir», Youri Blanchet a été réélu à la présidence, pour un deuxième mandat.

Enseignant en arts visuels avant d'être élu vice-président du bureau syndical de la Fédération en 2019, puis président en 2022, M. Blanchet se mobilise pour les conditions des enseignantes et des enseignants depuis plus d'une décennie. «La flamme est toujours vive en moi, et j'ai un grand désir de continuer à œuvrer à la représentation des enseignantes et des enseignants du réseau collégial ainsi qu'à la défense de cet ordre d'enseignement qui est particulièrement mis à mal par le gouvernement actuel.» Youri Blanchet prend à cœur la réussite étudiante et entame sa deuxième présidence avec motivation.

Du 4 au 6 juin, la région du Bas-Saint-Laurent a été le cœur d'échanges et de discussions visant à réfléchir aux prochaines formes de partage des connaissances dans le milieu collégial. C'est en prenant part à des conférences diversifiées que les déléguées et délégués ont pu ouvrir le dialogue et réfléchir à l'adaptation de la pratique enseignante, à l'ère des nouveaux outils numériques.

La Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) est un regroupement de seize syndicats représentant près de 3500 enseignantes et enseignants de cégep venant de plusieurs régions du Québec, dont Rivière-du-Loup. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).