Consultation publique sur le projet immobilier de la rue de l’Ancrage 

Le projet de développement résidentiel visant la construction de maisons en rangées et de condos sur les terrains actuels du Motel Loupi a officiellement été présenté à la population le 11 février dans le cadre d’une consultation publique. S’il a été applaudi par quelques citoyens, d’autres ont émis certaines craintes à son endroit.

Quelques citoyens, résidents ou non du secteur de la Pointe, se sont ainsi présentés à l’hôtel de ville afin d’en apprendre davantage sur ce projet d’envergure du promoteur David Dubé. C’était aussi l’occasion de lui poser des questions ou de lui soumettre des commentaires à ce sujet.

Dans leurs allocutions, deux voisins immédiats aux nouvelles constructions ont notamment exprimé leurs craintes de perdre la vue qu’ils ont sur le fleuve et la ville de Rivière-du-Loup. Des inquiétudes que M. Dubé a tenté de rassurer, expliquant que tout avait été pris en compte pour que la hauteur des nouveaux bâtiments ne soit pas plus nuisible que le motel actuel.

L’un des deux hommes, propriétaire d’une maison voisine, a aussi mentionné avoir été surpris d’apprendre la venue possible d’une cinquantaine de nouveaux logements dans le secteur. Il s’est aussi questionné sur le nombre de stationnements disponibles et sur l’impact sur la circulation routière.

D’autres citoyens, non-résidents du secteur, ont de leur côté regretté un projet «très chargé» dont l’esthétique n’est pas, selon eux, adéquate pour le quartier. Ils ont aussi souhaité une réglementation municipale plus sévère à l’endroit des promoteurs privés afin que des projets similaires soient plus encadrés et qu’ils assurent une meilleure protection de l’environnement.

Dans sa présentation, qui a aussi été saluée et félicitée par quelques personnes présentes, David Dubé a expliqué que le projet avait comme objectif de revitaliser, par la densification, des terrains aujourd’hui délaissés. Il a aussi rappelé que beaucoup d’efforts ont été faits ces dernières années afin de s’intégrer le mieux possible au quartier de la Pointe et de répondre aux besoins des citoyens à la recherche d’un nouveau milieu de vie.

L’homme d’affaires, président de Construction Béton 4 Saisons de Saint-Arsène, a également fait savoir que la finalité architecturale présentée à travers les esquisses n’était pas confirmée et que des changements pourraient être apportés.

Les citoyens du secteur ont maintenant quelques jours pour se prononcer officiellement, s’ils le souhaitent, sur ce projet qui pourrait ensuite être soumis à un processus d’approbation référendaire.