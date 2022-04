L’Ordre des ingénieurs du Québec récompense la Ville de Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup remporte cette année le prix Reconnaissance d’un projet innovant régional pour la région Bas-Saint-Laurent–Gaspésie– Îles-de-la-Madeleine, l’un des prix décernés chaque année par l’Ordre des ingénieurs du Québec.

Cette distinction est remise à la Ville de Rivière-du-Loup pour l’intégration de pratiques de gestion optimales à son projet de réfection de la rue Sainte-Claire, en raison du remplacement d’un égout à deux conduites. L’infrastructure livrée a permis de répondre efficacement aux problématiques de sécurité routière liées à des enjeux hydrauliques et environnementaux.

L'équipe de génie civil de la Ville, menée par l’ingénieur principal, Guillaume Fournier, ing., a démontré son expertise et sa motivation à réaliser un projet à valeur ajoutée pour la population, allant jusqu'à rendre la nouvelle voie plus esthétique.

«Chaque distinction vient honorer des hommes et des femmes dont les projets en ingénierie se sont brillamment distingués. Elle encourage le rayonnement de réalisations québécoises qui s'appuient sur l'innovation, la persévérance et l'audace», a commenté la présidente de l’Ordre, Kathy Baig, ing., MBA, ASC, DHC.

Les projets innovants honorés par l’Ordre doivent être conçus depuis moins de quatre ans et contribuer à améliorer la qualité de vie des populations. Les ingénieurs et ingénieures responsables doivent avoir mené leur projet en fonction des valeurs de la profession : la compétence, le sens de l’éthique, la responsabilité et l’engagement social.