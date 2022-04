Retour de l’accès sans réservation aux bains libres de la Ville

Signe que les activités reprennent petit à petit leur cours normal, la Ville de Rivière-du-Loup lève dès ce lundi 11 avril l’obligation de s’inscrire en ligne aux divers bains libres de la piscine du Cégep. Elle ramène également en vigueur les cartes des bains, pour les nageurs réguliers.

Assurément au grand plaisir des familles et citoyens qui préfèrent décider de leurs activités au jour le jour, il sera donc de nouveau possible de se présenter directement à l’accueil du centre sportif, pour un paiement en argent comptant.

À compter du 14 avril, de nouvelles cartes d’abonnement de 24 bains seront par ailleurs en vente, au coût de 75 $ pour l’accès adulte aux bains libres et de 50 $ pour les autres clientèles et les entraînements. Les nageurs de l’entraînement du matin devront avoir le montant exact en main, alors que l’accueil de ce bain continuera de s’effectuer directement sur la plage de la piscine, par les sauveteurs. Les cartes déjà en circulation demeurent valides et peuvent être utilisées.

HORAIRE RÉGULIER ET DU CONGÉ PASCAL

Rappelons que l’horaire actuellement en vigueur comprend des bains les mardi, jeudi et vendredi de 20 h à 21 h 30, le samedi de 14 h à 16 h et le dimanche, de 14 h à 15 h 15. Des entraînements ont lieu les lundi, mercredi et jeudi de 6 h 30 à 7 h 30, ainsi que du lundi au vendredi de 12 h 05 à 12 h 45. Finalement, un entraînement réservé aux 50 ans et plus est offert le vendredi de 10 h 45 à 11 h 45.

Question de profiter au maximum du congé pascal, un bain prolongé est inscrit à l’horaire le samedi 16 avril, de 14 h à 17 h 30. Le centre sportif, incluant la piscine, sera cependant fermé les vendredi 15, dimanche 17 et lundi 18 avril.