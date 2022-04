Plus de 197 000 $ pour les organismes de Rivière-du-Loup-Témiscouata

Le bureau du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, a annoncé un total de 197 120 $ à 88 organismes de la circonscription afin de soutenir différentes initiatives visant à maintenir notre tissu social et la qualité de vie dans notre belle région, le 5 avril. En tout, ce sont 107 projets qui ont été acceptés durant l’exercice financier 2021-2022.

Depuis 1991, ce programme met à la disposition de chacun des membres de l'Assemblée nationale une enveloppe dédiée au financement des interventions en matière de loisir, de sport, d'équipements légers et d'action communautaire dans leur circonscription. Les projets soutenus en 2021-2022 contribuent au développement local et régional et s'inscrivent dans les orientations gouvernementales en matière de loisir, de sport et d'action communautaire.

Plus précisément, le bureau du député a soutenu, pour une deuxième année, les organismes qui offrent des services liés à l’alimentation des personnes vulnérables et des enfants, au soutien psychologique et à la prévention du suicide, à l’hébergement des femmes victimes de violence conjugale ou au soutien de personnes vivant des situations de violence conjugale et finalement aux organismes offrant des services liés à la santé.

Les organismes qui ont reçu les montants les plus significatifs sont le Carrefour d’initiative populaire de Rivière-du-Loup, l’Éveil des Basques, Trajectoire Homme du KRTB, Centre de prévention suicide du KRTB, la Traverse du lac Témiscouata, les Fondations de la santé de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques, la Maison L’Autnid, le Camp Richelieu vive la joie et les 5 maisons de la famille de la circonscription.

«Pour une seconde année, la pandémie nous a prouvé que nos organismes communautaires sont incontournables afin de permettre à tous de passer à travers des périodes difficiles comme celle que nous traversons ensemble. C’est pourquoi nous avons débloqué une grande partie du budget 2021-2022 pour soutenir ce type d’organisme et leur donner de l’air pour continuer leur travail sur le terrain», a indiqué le député dans une déclaration transmise par son équipe.