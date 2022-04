Panne électrique à Rivière-du-Loup et Saint-Antonin

Plus de 1 200 clients des secteurs de Rivière-du-Loup et de Saint-Antonin sont présentement affectés par une panne de réseau d'Hydro-Québec survenue vers 19 h 20 le 1er avril. Un bris d'équipement serait en cause et le rétablissement du service est prévu vers 22 h.

À Saint-Antonin, le secteur du 1er rang et des rues avoisinantes entre l'autoroute 85 et le Chemin Rivière-Verte est touché. Le secteur de Saint-Ludger, près de la rue Témiscouata, est aussi concerné par cette panne à Rivière-du-Loup.

La Municipalité de Saint-Modeste a avisé ses citoyens que l'eau pourrait être brouillée pendant quelques heures à la suite de la panne électrique, mais elle demeure potable.

Une autre panne, survenue vers 20 h 30, affecte aussi près de 700 clients des secteurs d'Auclair, de Saint-Juste-du-Lac et de Lejeune au Témiscouata. Dans ce cas, Hydro-Québec prévoit un rétablissement du service vers 23 h 30.