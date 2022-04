Samuel Leclerc obtient une importante bourse de recherche de premier cycle du CRSNG

Le louperivois Samuel Leclerc, étudiant de troisième année au baccalauréat en aménagement des forêts à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston (UMCE), a appris le 28 mars qu’il était bénéficiaire d’une bourse de 6 000 $ provenant du concours de Bourses de recherche de premier cycle (BRPC) du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

Sa candidature a été évaluée par la Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR) de l’Université de Moncton. La bourse devra être utilisée sur un période couvrant 14 à 16 semaines, soit entre le 1er mai et le 30 septembre 2022.

Samuel Leclerc pourra ainsi mettre de l’avant son projet « Aménagement forestier écosystémique et multiressources intégrant les connaissances autochtones ».

«C’est un véritable honneur pour moi d’être bénéficiaire de cette bourse, s’est réjoui Samuel Leclerc. Mon parcours universitaire enrichissant à l’École de foresterie m’a permis de développer un intérêt marqué pour les défis d’application des sciences naturelles à la gestion de la ressource forestière, et particulièrement le besoin d’intégrer divers domaines de connaissances en tenant compte de l’écosystème tout en répondant aux demandes sociales. L’obtention de cette bourse m’offre l’opportunité de faire de la recherche durant l’été 2022 sur la foresterie autochtone sous la direction du professeur Stephen Wyatt, spécialiste de ce domaine dont les travaux m’ont grandement influencé à m’intéresser à ce sujet.»

Le projet est élaboré avec la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW, Cacouna, Québec) et le professeur Wyatt. Les principes de l’aménagement forestier sont bien connus, mais leur application sur le terrain et l’évaluation de la réussite des techniques utilisés est encore un domaine en développement. De plus, la PNWW a récemment obtenu le contrôle d’un territoire important aux frontières du Québec et du Nouveau-Brunswick pour en effectuer un aménagement écosystémique qui intègre leurs propres connaissances ainsi qu’une diversité de ressources pour répondre aux multiples utilisateurs. « Ce sujet de recherche me motive grandement, a indiqué Samuel Leclerc. Il cadre bien avec les motivations qui m’ont poussé à poursuivre des études en foresterie ».

Le principe de l'aménagement écosystémique est au cœur du nouveau régime forestier québécois depuis 2013, mais les techniques nécessaires pour appliquer ce principe et pour évaluer les résultats sont encore en développement. Ce défi est particulièrement important dans les forêts du Bas-Saint-Laurent où se retrouvent des peuplements feuillus et mixtes, qui sont très morcelés avec les terres publiques, privées et les zones agricoles. Ce projet examinera le territoire de Parke dans le Kamouraska (aux frontières du Québec et du Maine) avec une grande diversité d'écosystèmes forestiers présentant des défis sylvicoles importants, ainsi qu'une riche histoire datant du début du 20e siècle alors que le territoire était utilisé à des fins de recherche forestière. Le projet sera dirigé en collaboration avec la PNWW, leur ingénieur forestier, et des professeurs de l'École de foresterie de l'UMCE.