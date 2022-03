Une année sous le signe de la croissance, de la rentabilité et de la proximité

En 2021, Promutuel Assurance Rive-Sud a su concilier croissance et rentabilité, tout en continuant d’offrir une expérience membre distinctive et de remplir sa mission sociale au sein des communautés.

Grâce à la contribution indéniable de son équipe et à des actions soutenues pour maintenir sa compétitivité, elle assure l’avenir de son modèle mutualiste, lequel lui permet d’être proche de ses membres-assurés et de toujours mieux répondre à leurs attentes.

Dans le cadre de son assemblée annuelle virtuelle, la Société mutuelle a présenté à ses membres-assurés le bilan de la dernière année en soulignant, entre autres, sa solidité financière, ses efforts constants pour atteindre les objectifs de sa planification stratégique ainsi que ses diverses stratégies pour atténuer les impacts de la fréquence et de la sévérité des sinistres. En voici les faits saillants :

- Un volume-primes de 63 937 000 $, ce qui représente une croissance de 6 %

- Un total de 26 813 000 $ versés à ses membres-assurés victimes d’un sinistre, pour un taux de sinistre de 43 %, dans un contexte où l’année 2021 a été marquée par un hiver clément ainsi que

par l’absence de catastrophes naturelles et un nombre peu élevé de pertes majeures

- Un résultat d’assurance de 12 530 000 $

- 42 500 $ versés en dons et commandites

- 8 % de ristourne aux membres-assurés, pour un total de 5 177 000 $

« Se démarquer dans un marché concurrentiel demeure une priorité et un défi de tous les instants. Faire face aux menaces climatiques, au contexte économique et aux enjeux liés à la pénurie de main-d’œuvre l’est tout autant. C’est avec diligence et fierté que nous utiliserons ces profits pour réaliser des projets prometteurs, contribuer à notre essor et offrir ainsi une expérience membre unique et personnalisée », a souligné le directeur général de Promutuel Assurance Rive-Sud, Mario Montminy.

Démontrer les avantages concrets d’être membre-assuré

En plus de participer à la vitalité d’une entreprise d’ici, les membres de Promutuel Assurance Rive-Sud bénéficient d’une ristourne lorsque les résultats financiers le permettent. Parce que l’année 2021 a été exceptionnelle à plusieurs égards, chaque membre recevra, au cours des prochains mois, une ristourne de 8 %, calculée en fonction de la prime souscrite au 31 décembre 2021, que ce soit en assurance auto, habitation, agricole ou des entreprises. Au total, 5 177 000 $ seront versés en ristourne.

De plus, comme les valeurs coopératives guident la Société mutuelle dans ses actions au quotidien, elle soutient des causes ou organismes qui contribuent au bien-être économique et social des communautés.

Impliquée dans sa collectivité, l’équipe de Promutuel Assurance Rive-Sud a aussi participé avec un immense plaisir à des événements locaux lorsque la situation liée à la pandémie le permettait.

«En nous choisissant pour protéger vos biens, vous contribuez à ce que des sommes importantes soient attribuées chaque année aux organismes de votre région. En redonnant aux gens de chez nous, nous sommes fiers de vous démontrer concrètement l’un des nombreux avantages de compter parmi nos membres-assurés! Grâce à vous, nous faisons rayonner la différence Promutuel Assurance!», a conclu M. Montminy.