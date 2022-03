Lancement d’une campagne de sensibilisation sur les droits des locataires

Le Comité Logement Bas-Saint-Laurent, composé de plusieurs partenaires et de citoyennes et citoyens, lancera sa campagne de sensibilisation sur les droits des locataires grâce à une tournée dans plusieurs MRC, où seront présentés et remis des outils informatifs sur les droits des locataires.

Ce projet, présenté ce mardi 29 mars, est mis en œuvre dans le cadre de l’initiative régionale en logement «Droits des locataires». Il est rendu possible grâce à un financement de plus de 36 000 $ issu du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Afin de permettre l’accès à de l’information vulgarisée et accessible pour tous, des outils informatifs abordant les thèmes de la salubrité, du harcèlement, de l’éviction et de la reprise, de la hausse de loyer et du non-renouvellement du bail, de la discrimination lors de la recherche de loyer, de la hausse de loyer du nouvel appartement, ainsi que de la cession et sous-location de bail ont été développés.

«Grâce aux Alliances pour la solidarité, notre gouvernement appuie les communautés pour qu’elles soutiennent les personnes en situation précaire. La défense collective et individuelle des droits des locataires est une des clés pour lutter contre les préjugés qui peuvent nuire à l’accès au logement. C’est pourquoi nous soutenons cette campagne de sensibilisation : c’est en aidant les individus à connaître leurs droits que nous bâtirons une société toujours plus juste, équitable et inclusive», a fait savoir Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

La population ainsi que les intervenantes et intervenants du milieu sont invités à venir échanger avec les membres du comité local organisateur et un intervenant du Comité logement du Bas-Saint-Laurent lors d’événements à venir dans plusieurs des MRC du Bas-Saint-Laurent.

Dans la MRC du Témiscouata, le rendez-vous est prévu le 11 avril. Il est possible de joindre Julie Beaulieu (Carrefour Jeunesse Emploi) au 418 854-5530, poste 223.

Dans les Basques, la rencontre aura lieu le 24 avril, à midi, à la salle des Chevaliers de Colomb. Plus d’informations peuvent être obtenues en contactant Alyssa Symons-Bélanger au 438-526-4230.

Enfin, la tournée s’arrêtera aussi à Rivière-du-Loup à une date qui doit toujours être déterminée. Samuel St-Denis Lisée (ORH de Rivière-du-Loup) s’occupe de ce dossier et peut être rejoint au [email protected], ou au 418 725-4483, poste 2.