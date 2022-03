Rivière-du-Loup présentera aux citoyens sa vision de développement pour le centre-ville

Récemment adopté en séance du conseil municipal de Rivière-du-Loup, le projet de règlement visant à doter la ville d’un Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le centre-ville, lequel doit devenir la pierre angulaire du développement du noyau urbain pour les dix prochaines années, sera présenté à la population mercredi le 6 avril à 19 h, à l’auditorium du Collège Notre-Dame.

«Nous avons comme objectif de dynamiser notre centre-ville et de faire en sorte que son poumon économique, la rue Lafontaine, puisse aspirer à une croissance soutenue, explique le maire, M. Mario Bastille. Nous devons donner une impulsion, un souffle nouveau à notre principale artère commerciale et permettre aux citoyens de Rivière-du-Loup, autant ceux qui habitent au centre-ville que ceux qui le fréquentent, de profiter d’un milieu vivant, invitant et prospère.»

Pour bien expliquer le projet et la vision de développement qu’il contient, les élus convient les citoyens à venir les rencontrer pour une présentation publique suivie d’une période d’échanges. « Le PPU Centre-ville est un outil de planification urbanistique et il est essentiel que les citoyens se l’approprient. Nous souhaitons que se dégage un réel consensus autour du projet », ajoute le maire.

«La ville connaît actuellement une période d’effervescence en termes de construction et de développement économique, explique Thomas Ruest-Gagné, directeur du Service de l’urbanisme. Le défi, c’est d’assurer un tout cohérent, en adéquation avec les besoins de la population et en tout respect de la trame urbaine et du patrimoine bâti. Il faut dès maintenant réfléchir la façon dont les services seront regroupés et offerts à la population dans 10 ou 15 ans et ainsi assurer un développement harmonieux de notre ville.»

Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur au moment de la présentation, il n’est pas nécessaire de réserver une place. Les citoyens qui désirent assister à la présentation peuvent se présenter à l’entrée principale du collège au 56, rue Saint-Henri. L’ouverture des portes est prévue pour 18 h 45.