Une nouvelle étape franchie pour le sentier de VTT et de motoneige à Rivière-du-Loup

Une récente décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettra de pérenniser le nouveau tracé de la piste de véhicules tout-terrain et de motoneiges reliant la rue Beaubien au boulevard Cartier à Rivière-du-Loup. Environ 520 000 $ de travaux sont prévus d’ici la fin de l’été ou le début de l’automne.

Les nouveaux sentiers seront aménagés, nivelés et quatre ponceaux devront être construits. «Cette démarche permet de pérenniser le sentier au lieu de revoir le tracé chaque année selon le développement domiciliaire. Les investissements sont faits parce qu’on sait qu’il ne bougera pas», explique le directeur du Service des communications de la Ville de Rivière-du-Loup, Pascal Tremblay.

La superficie touchée par cette autorisation de la CPTAQ est d’environ 8,76 hectares. La piste Trans-Québec numéro 85 est visée par la décision rendue le 21 février dernier. La demande de la Ville de Rivière-du-Loup a reçu l’appui de la MRC de Rivière-du-Loup et de l’Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent. La piste, qui coupe présentement des terres agricoles en fonction des ententes avec les propriétaires sera déplacée plus près de l’autoroute 20.

La Ville de Rivière-du-Loup a fait valoir lors des audiences devant la CPTAQ que le changement de tracé n’aurait aucun impact sur le potentiel agricole des lots avoisinants ni de conséquence sur leur utilisation.

En septembre 2020, une subvention gouvernementale de 390 000 $ avait été accordée à la Ville de Rivière-du-Loup par le ministère des Transports pour réaliser ce projet. À cette subvention s’ajoute une contribution de 125 000 $ de la Ville de Rivière-du-Loup et environ 75 000 $ provenant de divers partenaires du milieu. Les balbutiements de ce projet datent du début des années 2000. Les usagers de ce sentier souhaitaient avoir un accès plus aisé aux services, à l’hébergement et aux stations d’essence pour pratiquer leur loisir.