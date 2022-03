Le Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay : essentiel plus que jamais 

Le Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay, organisé depuis une vingtaine d’années afin de soutenir les activités de l’organisme Ligne de vie du Témiscouata, sera finalement de retour au printemps 2022. Cette année, l’événement rassembleur revêt d’ailleurs une importance capitale, alors que les deux dernières années pandémiques ont été éprouvantes à plusieurs niveaux.

C’est du 23 avril au 1er mai que le Salon de Quilles Témis 2.0 accueillera la 28e édition du quillethon. Joueurs et joueuses de quilles se donneront rendez-vous pour le plaisir de se rassembler et de partager quelques parties afin de contribuer au bien-être des personnes atteintes de cancer et de leurs proches.

Si l’organisation de l’événement-bénéfice représente tout un défi après pratiquement deux ans d’absence, l’équipe ne compte toutefois pas les heures afin d’en assurer le succès. Déjà plus de 500 lettres de sollicitation ont été envoyées sur le territoire et des bénévoles sont au travail dans chacune des municipalités.

«Les gens avaient hâte que l’activité reprenne, a confié Michel Ruest, l’organisateur de ce grand rendez-vous qui n’a plus besoin de présentation. Un bénévole, à Lac-des-Aigles, a déjà accumulé plus de 2 500 $ pour la cause et il n’a pas terminé. C’est vraiment formidable.»

Il a rappelé que l’organisme Ligne de vie a toujours été un coup de cœur pour le Salon de quilles Témis et ses propriétaires. «C’est un organisme extraordinaire et on veut continuer de le supporter encore plusieurs années», a-t-il ajouté, soulignant qu’il aimerait à nouveau franchir la barre des 30 000 $ amassés. «Je pense que c’est possible […] Je pense qu’on pourrait avoir une belle surprise et si on peut aller chercher plus, ce sera tant mieux, parce que les besoins augmentent tous les ans.»

Pour cette édition bien spéciale, l’organisation a confié la présidence d’honneur à Steve et Marie-Lyne Michaud, deux personnalités d’affaires très impliquées au Témiscouata. Les trois enfants du couple seront aussi appelés à contribuer à leur façon.

«Ligne de vie est un organisme qui nous tient à cœur, car plusieurs personnes près de nous ont bénéficié de ses services», a expliqué Mme Michaud lors du point de presse, précisant qu’il était important, en ce moment, «d’être solidaires et d’être présents les uns pour les autres».

LIGNE DE VIE DU TÉMISCOUATA

Chaque année, le Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay permet d’amasser plusieurs dizaines de milliers de dollars qui contribuent directement à l’offre de services de Ligne de vie du Témiscouata. En l’absence du rendez-vous de 2021, l’organisme a été privé de revenus importants. Les coffres ne sont pas encore vides, assure néanmoins la présidente Gerry-Ann Thériault. «Mais il ne faut pas attendre qu’ils le soient.»

En conférence de presse, très émotive, Mme Thériault n’a pas non plus caché que les finances n’étaient pas le seul défi sur le chemin de l’organisme. La situation est notamment critique sur le plan des bénévoles, alors qu’elle constate le départ d’environ 50 % des personnes présentes avant la pandémie. Son conseil d’administration a également perdu trois pièces importantes, a-t-elle précisé, avant d’ajouter qu’un nouveau local doit aussi être trouvé en priorité pour la poursuite des activités.

Malgré les épreuves et les difficultés, Ligne de vie du Témiscouata a assuré le maintien de ses services du mieux possible, notamment l’accompagnement, au cours des 24 derniers mois. «C’était primordial», a mentionné Mme Thériault, soulignant qu’il est maintenant temps de reconstruire et de retrouver une plus grande stabilité.

«Nous avons besoin d’aide pour continuer à tenir le fort. C’est ensemble que nous allons y arriver et que nous allons pouvoir compter sur un conseil d’administration solide», a-t-elle partagé, invitant la relève à se manifester.

Une demande qui a été relancée par Marie-Lyne Michaud. «Il faut trouver le temps de s’impliquer. Les gens de ma génération, et les plus jeunes, doivent en faire davantage. La pandémie nous a isolé, mais c’est le moment de s’impliquer et d’être solidaires avec les gens qui ont besoin», a-t-elle déclaré.

«La COVID a brisé beaucoup de choses, mais elle ne brisera jamais la solidarité des gens du Témiscouata. Nous n’abandonnerons pas», a ajouté Gerry-Ann Thériault dans son discours. Elle dit être confiante que son appel sera entendu.

PARTICIPATION

Encourager le Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay est toujours important, mais il l’est peut-être encore davantage cette année afin de permettre à un organisme de sortir d’une période difficile. Une participation à l’activité coutera 25 $ par personne pour 3 parties et un reçu pour fin d’impôt sera remis. Les inscriptions par équipe de quatre ou individuelle se font en téléphonant au Salon de Quilles Témis 2.0 au 418-854-1360.

Participer à l’événement vous donnera la chance de gagner de nombreux prix grâce à la participation de fidèles partenaires, dont J.A. St-Pierre et fils, les Galeries Témis, l’Intermaché Coop et Tim Hortons.